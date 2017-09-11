القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قدرت وزارة الإسكان والتعمير مبدئيا سعر متر الأرض في العاصمة الادارية الجديدة بين 8 و 10 آلاف جنيه كحد ادنى في المساكن التي سيتم طرحها وأنه سيتم إعلان الأسعار النهائية خلال ايام.

وقالت مصادر بالوزارة ان 8 آلاف لسعر المتر كحد أدنى لسعر المتر بالوحدات السكنية «الشقق» بمساحات من 110 إلى 180 مترا و10 آلاف جنيه كسعر مبدئي للمتر في الفيلات بمساحات من 200 إلى 500 متر مربع تقريبا، موضحة أن تكلفة تنفيذ المتر والتشطيبات بخلاف تنسيق تكلفة الموقع وقيمة الأرض وتكلفة توصيل المرافق والبنية التحتي تجاوزت 5 آلاف جنيه للمتر.

وترتب وزارة الإسكان ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أول مرحلة من الوحدات بالحي السكنى الأول للحجز للمواطنين خلال الشهر الجاري أو المقبل على أقصى تقدير.

وقالت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد، ان التقدم لحجز وحدات الإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل «المليون وحدة» مستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، وكشفت أن هناك نحو 20 ألف حاجز قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم على موقع الصندوق حتى آخر إحصاء لعدد المتقدمين نهاية الأسبوع الماضي.