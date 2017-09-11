أعلنت وسائل إعلام ليبية العثور على جثث متحللة لـ 12 مصريا وجوازات سفرهم بصحراء ليبيا.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أنه تم العثور على جثث مهاجرين مصريين غير شرعيين بالقرب من واحة الجغبوب جنوب طبرق.

وقال مصدر عسكري إن دوريات عسكرية مكلفة من قبل آمر منطقة طبرق العسكرية لواء عمر المسماري، ومنها سرايا تابعة للكتائب 501 و104 و108 و159 وعمر المختار قامت بتمشيط المنطقة الممتدة بالقرب من واحة الجغبوب، والتي عادة ما يتخذها المهربون ممرا لهم، حيث وردت معلومات مفادها بأن هناك عددا من الجثث بالقرب من منطقة الـ 150 جنوب غربي واحة الجغبوب، حيث توجهت السرايا العسكرية للمكان، وبالفعل تم العثور على 12 جثة.

وأكد المصدر أن جثث المهاجرين غير الشرعيين هي لمصريين، وتم دفنهم بطريقة إسلامية صحيحة لأنها شبه متحللة، بعد أخذ العينات من قبل فريق الهلال الأحمر الليبي بطبرق ومركز الخبرة القضائية، والبحوث بطبرق لإبلاغ أهلهم وذويهم بذلك.

من جانبه نشر ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية‏ 12 صورة للأوراق الثبوتية من جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي التي عثر عليها في ملابس الجثث، وهي لكل من: إبراهيم خليفة أحمد من المنيا مواليد 1991، محمد إبراهيم عبدالعاطي الشحات من ميت زنقر طلخا الدقهلية مواليد 1989، هاني مصطفى عبدالحميد محمد من مركز القوصية أسيوط من مواليد 1994، تامر محمد بدوي حافظ من سمالوط المنيا مواليد 1989، عمرو جمال أحمد سيد من بني مزار المنيا مواليد 1994، سعيد صلاح سعيد محمد من بني مزار المنيا مواليد 1984، محمود عبدالعليم عزوز معوض من الفيوم مواليد 1995، ضاحي عثمان من سمالوط المنيا مواليد 1987، حسن علي أحمد أحمد من الإسماعيلية مواليد 1967، محمد سعيد سيد سعيد من ديروط أسيوط مواليد 1980، أبوالحسن أحمد من أسيوط مواليد 1983 وعاطف سعد عبدالرحيم من سوهاج مواليد 1988.