قررت محكمة الغردقة الجزئية إخلاء سبيل السائح الإيطالي إيفان باسكال مورو، المتهم بقتل مهندس مصري في مرسى علم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.



وكانت مدينة مرسى علم المطلة على ساحل البحر الأحمر جنوب القاهرة قد شهدت في أغسطس الماضي جريمة قتل راح ضحيتها مهندس مصري على يد سائح إيطالي الجنسية.



وفي أقواله أمام النيابة المصرية، قال السائح إيفان باسكال مورو إنه تعدى بالضرب على المهندس المصري بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.



وأوضح السائح أنه كان برفقته ابنتاه (البالغتان من العمر 6 سنوات و15 سنة) وانهم كانوا يقفون على مارينا فندق قيد الإنشاء، عندما أبلغه المهندس المصري أن تواجده في هذه المنطقة محظور، فحدثت مشادة بينهما قام على إثرها السائح بالتعدي على المهندس وأصابه بنزيف من أنفه وفارق بعدها بلحظات الحياة.



من جهتها، أكدت الخارجية الإيطالية أنها تتابع قضية مواطنها، مشيرة إلى أن سفارتها في القاهرة تتابع بالتواصل الوثيق مع السلطات المصرية قضية المواطن إيفان باسكال مورو.