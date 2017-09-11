شهدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مراسم افتتاح أكبر برج وسط أهم ميادين مدينة ملبورن للكنيسة المصرية في أستراليا في حضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في أول أيام زيارتها لأستراليا يرافقها وفد برلماني مصري برئاسة م.محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، والنائبتان د.ماريان عازر، ود.أنيسة حسونة.
شهد الافتتاح حضور ممثلين عن الحكومة الفيدرالية وممثل عن رئيس الوزراء الأسترالي، بجانب حضور السفير المصري محمد خيرت والقنصل العام محمد فهمي.
وقد أعربت مكرم عن فخرها وسعادتها بإنشاء برج الكنيسة المصرية في قلب ملبورن واهم إحيائها التجارية وحي رجال الأعمال ويعد علامة معمارية في ملبورن، وأكدت ان هذا الحدث يمثل حالة من الفخر لكل مصري يقيم باستراليا، ويعد تجسيدا واضحا عن العمل الجاد للجالية المصرية هناك وقدرتها على التواصل مع السلطات الأسترالية واستيفاء الإجراءات اللازمة لإقامة البرج، وأضافت مكرم أنه لمن مصادر الفخر والسرور أن تكون جميع الأخشاب المستخدمة في الكنيسة من الخشب المصري، بالإضافة للأيقونات، كما أن الكنيسة قامت بأيدي المصريين في استراليا.
وأكدت مكرم حرص الوفد البرلماني المصري لحضور افتتاح البرج تأكيدا منهم على دعم البرلمان لمجهودات الجالية المصرية باستراليا، كما أشارت للكلمة الوطنية التي ألقاها البابا تواضروس خلال افتتاح البرج، وما حملته من معان سامية مهمة رسمة صورة مصر الحقيقة جلية أمام جميع الحضور.
وقال السفير محمد خيرت سفير مصر بأستراليا إن برج «الايبورو» التابع للكنيسة المصرية بملبورن يعد تتوجا لجهود الجالية في ملبورن والأنبا سريال اسقف بملبورن وتوابعها، حيث يحتوي البرج على اربعة طوابق ضخمة الأولى منه تتضمن كنيسة اضافة الى قاعات محاضرات ومركز ثقافي.