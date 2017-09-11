شهدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مراسم افتتاح ‏أكبر برج وسط أهم ميادين مدينة ملبورن للكنيسة المصرية في أستراليا في حضور البابا ‏تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في أول أيام زيارتها لأستراليا يرافقها وفد برلماني مصري برئاسة م.محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، والنائبتان د.ماريان عازر، ود.أنيسة ‏حسونة.



شهد الافتتاح حضور ممثلين عن الحكومة الفيدرالية وممثل عن رئيس الوزراء ‏الأسترالي، بجانب حضور السفير المصري محمد خيرت والقنصل العام محمد فهمي.‏



وقد أعربت مكرم عن فخرها وسعادتها ‏بإنشاء برج الكنيسة المصرية في قلب ملبورن واهم إحيائها التجارية وحي رجال الأعمال ويعد ‏علامة معمارية في ملبورن، وأكدت ان هذا الحدث يمثل حالة من الفخر لكل مصري يقيم ‏باستراليا، ويعد تجسيدا واضحا عن العمل الجاد للجالية المصرية هناك وقدرتها على التواصل ‏مع السلطات الأسترالية واستيفاء الإجراءات اللازمة لإقامة البرج، وأضافت مكرم أنه لمن ‏مصادر الفخر والسرور أن تكون جميع الأخشاب المستخدمة في الكنيسة من الخشب المصري، ‏بالإضافة للأيقونات، كما أن الكنيسة قامت بأيدي المصريين في استراليا.



‏وأكدت مكرم حرص الوفد البرلماني المصري لحضور افتتاح البرج تأكيدا منهم على دعم ‏البرلمان لمجهودات الجالية المصرية باستراليا، كما أشارت للكلمة الوطنية التي ألقاها البابا ‏تواضروس خلال افتتاح البرج، وما حملته من معان سامية مهمة رسمة صورة مصر الحقيقة ‏جلية أمام جميع الحضور.



وقال السفير محمد خيرت سفير مصر بأستراليا إن برج «الايبورو» التابع للكنيسة المصرية ‏بملبورن يعد تتوجا لجهود الجالية في ملبورن والأنبا سريال اسقف بملبورن‏ وتوابعها، حيث ‏يحتوي البرج على اربعة طوابق ضخمة الأولى منه تتضمن كنيسة اضافة الى قاعات محاضرات ومركز ثقافي.‏