انطلقت امس فعاليات التدريب المصري - الأميركي المشترك «النجم الساطع 2017» الذي يستمر حتى 20 الجاري بمجمع ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.



وتتضمن فعاليات المناورة «النجم الساطع 2017» هذا العام تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لعناصر مشتركة من المشاة الميكانيكي والمدرعات المصرية والأميركية، مصحوبة بأنشطة جوية وبحرية تجريها عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية، كما يعقد على هامش التدريب تنظيم ندوة بحثية يتم خلالها تبادل الرؤى فيما يتعلق بالموضوعات الاستراتيجية المطروحة على الساحة الدولية والجهود المبذولة في ضوء الاستراتيجية المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب.



وفي روسيا، تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الروسية فعاليات التدريب المشترك «حماة الصداقة 2» خلال الفترة من 9 حتى 22 الجاري.



هذا، وبدأت الفعاليات بوصول القوات المصرية إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة نوفورسيسك الروسية، حيث اصطفت عناصر رمزية من القوات المشاركة من الجانبين، ورفع العلمين المصري والروسي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. ونفذ التدريب «حماة الصداقة» للمرة الأولى في مصر في أكتوبر 2016، ويعد أحد التدريبات المشتركة المهمة لوحدات المظلات بما يمثله من بيئة خصبة لتبادل الخبرات التدريبية المختلفة، ويشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات المدرعة، كذلك تم التدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقا لأرقى النظم التدريبية الحديثة.