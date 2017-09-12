القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أغلق رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى باب الشائعات حول احتمالات ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستبدأ في فبراير 2018، وقال إنه شخصيا لا يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة أمام من يرغب في الترشح.

ونفى موسى في تصريحات له ردا على ما أشيع حول عضويته في وثيقة الاتفاق على تدشين ما يعرف بـ «جبهة التضامن للتغيير» التي يقودها الناشط ممدوح حمزة للاتفاق على مرشح رئاسي لخوض الانتخابات المقبلة، كما نفى أن يكون بينه وبين المرشح الرئاسي الأسبق الفريق أحمد شفيق أي تواصل من أجل دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومؤكدا أن الأمر برمته غير صحيح وان الموضوع لم يحدث على الإطلاق.