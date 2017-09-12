القاهرة - ناهد إمام

شهد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل توقيع اتفاقية تطوير 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر، بين وزارة الإسكان، وشركة «بالم هيلز للتعمير»، لتنفيذ مدينة «واحة أكتوبر» بشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستملك 26% من المشروع، الذي سيخدم نحو 200 ألف نسمة عبر 40 ألف وحدة سكنية مختلفة المستوى والمساحة، ضمن مخطط إقامة تجمع عمراني متكامل الخدمات والأنشطة، وأيضا إقامة منطقة خدمية استثمارية لتعزيز الخدمات بالمدينة، تضم مناطق سكنية بمستويات متنوعة، ومناطق خدمية تجارية وترفيهية وتعليمية واستثمارية، ومناطق خضراء ومفتوحة، وذلك بما يحقق التكامل مع الاستخدامات والمناطق المحيطة، وبما يمثل نواة لمدينة جديدة متكاملة العناصر والخدمات.