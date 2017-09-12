القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

ذكرت مصادر أمنية وطبية أن نحو 20 من رجال الشرطة بينهم ضابطان على الأقل حتى الآن استشهدوا فيما أصيب آخرون امس في هجوم لتنظيم داعش حسب ما أعلنته وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي استهدف قافلة أمنية قرب العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن الهجوم وهو عبارة عن كمين نصبه الإرهابيون عند أطراف العريش، بدأ بتفجير عبوة ناسفة قرب قافلة تضم 4 مدرعات وتلاه تبادل لإطلاق النار، أسفر عن استشهاد نحو 20 شرطيا وإصابة 7 آخرين بينهم 3 رجال شرطة و4 مسعفين.

وقالت المصادر ان التفجير أسفر عن تدمير 3 مركبات مدرعة وسيارة تشويش وأعقبته اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة وأن من بين المصابين ضابط برتبة عميد بترت إحدى ساقيه.

ممتلكات الإخوان المجمدة

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تشكيل لجنة لتسلم وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.

ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية امس، تشكل اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر فتحي أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلا عن وزارة العدل، وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطني ممثلا عن وزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلا عن وزارة المالية، وكمال أمين شريف رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عبدالمنعم عبدالقادر علي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، وأحمد صلاح بسيوني عبد المنعم مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف ممثلا عن البنك المركزي المصري، وخالد محمد فكري ممثلا عن هيئة الأمن القومي، ووليد جاسر فهمي ممثلا عن هيئة الرقابة المالية، وأحمد مجدي عبدالعزيز ناجي مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتولى اللجنة تسلم وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المدرجين على قوائم الإرهابيين، أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررين الثابتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، على أن يتم جرد كل ما تقدم بيانه بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة وأعضاء اللجنة المشار إليهم.

ويتيح القرار لأعضاء اللجنة ندب من يرونه من أهل الخبرة لمشاركتهم في أداء مهمة الجرد، ولهم أيضا تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتهم في إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها وفقا لما تقضي به المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.

ويتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير ووضع الضوابط اللازمة لتسيير عمل اللجنة وحسن إدارتها واختيار من يرى لزوما الاستعانة به لهذه المهمة.

«النجم الساطع»

الى ذلك، وبالتزامن مع عودة انطلاق التدريب المصري - الأميركي المشترك «النجم الساطع 2017» الذي انطلق منذ يومين ويستمر حتى 20 سبتمبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتيل بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، حيث أكد أهمية العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، والتي تعد محورا رئيسيا للتعاون القائم بين البلدين.

كما رحب السيسي بعودة تدريبات «النجم الساطع»، مشيرا إلى ما يعكسه هذا التدريب من أهمية وعمق التعاون العسكري بين البلدين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

من جانبه، جدد فوتيل التزام الولايات المتحدة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، معربا عن تقديره للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، ومشددا على أهمية هذا الدور في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وكان السيسي قد استقبل امس الأول وفدا من المجلس الوطني للكنائس الأميركية، يضم ممثلين عن الطوائف المسيحية في الولايات المتحدة، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، حيث أكد حرص مصر على استقبال وفود تمثل مختلف أطياف المجتمع الأميركي بهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم حول سبل التصدي للتحديات المشتركة.