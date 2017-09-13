إعداد - ناهد إمام

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن حجم التنازلات عن العملات الأجنبية من تحرير سعر الصرف وحتى الآن ارتفعت إلى نحو 30 مليار دولار، وقال ان المصرف المتحد تتم عملية إعادة هيكلته حاليا لطرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وأضاف ان قانون البنوك تتم مناقشته حاليا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما أشار الى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت لتسجل 13.3 مليار دولار مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها.

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مبادرة «فكرتك شركتك»: أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر عن إطلاق المبادرة الأولى لشركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال مبادرة فكرتك شركتك لرواد الأعمال. وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن توفير التمويل لمشروعات الشباب من خلال البرنامج حتى مبلغ 500 ألف جنيه بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقالت ان المبادرة تأتي تفعيلا لقانون الاستثمار الذي يركز على دعم مبادرات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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مشروع «سكن مصر»: أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.مصطفى مدبولي انه تلقى تقريرا بشأن حجز مشروع «سكن مصر»، حيث بلغ عدد الحاجزين الذين سددوا المقدمات في يومين 3427 حاجزا، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التي تم سحبها حتى الآن 75248 كراسة.

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الشريحة الثالثة من ديون إيطاليا: أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ان مفاوضات مبادلة الشريحة الثالثة من الديون مع إيطاليا تتم حاليا وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار. وقالت ان مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017» الكوميسا والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، سيكون فرصة للقاء صانعي السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكل دول العالم لتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.