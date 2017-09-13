تأجيل محاكمة 23 إرهابياً بتنظيم «كتائب أنصار الشريعة»

الإفراج بالعفو عن 211 سجيناً وشرطياً

القاهرة ـ خديجة حمودة ومجدي عبدالرحمن ووكالات

بعد أقل من 24 ساعة من قيام عناصر من التنظيم الإرهابي «داعش» بمهاجمة قوات امن العريش مما اسفر عن استشهاد 18 فردا من الشرطة وإصابة 3 آخرين، وجه قطاع الأمن الوطني بالجيزة بالاشتراك مع الأمن المركزي ومباحث الجيزة ضربة جديدة للعناصر الإرهابية، وتمكنت القوات من القبض على 3 عناصر إرهابية يعتنقون الفكر التكفيري الداعشي قبل ارتكاب أعمال إرهابية.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن المتهمين المقبوض عليهم بينهم شقيقان كانوا يتخذون من كرداسة وكرا لهم للتدريب والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية بسيناء والجيزة. وأضافت التحقيقات أن تحريات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تبني 6 متهمين لأفكار تنظيم داعش الإرهابي باستهداف رجال الشرطة والجيش، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين المحدد مكانهم بمنطقة كرداسة، وانتقلت قوات أمنية، وتمكنت من ضبط 3 متهمين منهم بينهم شقيقان.

بموازاة ذلك، ألقت قوات الأمن بشمال سيناء خلال الساعات القليلة الماضية القبض على 15 مشتبها به، حيث قال مصدر أمنى في شمال سيناء، إن القوات خلال عملياتها اشتبهت بهم وتم إيقافهم للعرض على أجهزة الأمن. وأشار المصدر إلى أن عمليات أمنية موسعة انطلقت امس بمحيط مدينة العريش وعلى الطريق الدولى العريش - القنطرة، واستهدفت البحث عن مطلوبين أمنيا وملاحقة هاربين من تنفيذ أحكام.

وأضاف المصدر أن العمليات الأمنية مازالت متواصلة وتشارك فيها فرق أمنية مختلفة من مديرية أمن شمال سيناء وأقسام العريش.

السيسي في نيويورك

من جهة اخرى، علمت «الأنباء» ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سيبدأ زيارته لنيويورك الاثنين المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامه للأمم المتحدة، سيجري مجموعة من اللقاءات مع عدد من الزعماء العرب ومختلف دول العالم لبحث آخر مستجدات الوضع الاقليمي، اضافة الى لقاء جديد مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب. من ناحية اخرى، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي الذي تحتضنه شرم الشيخ بمشاركة 94 دولة و119 مؤسسة عالمية والذي يستهدف تعزيز ثقافة الشمول المالي لدى الدول النامية وتطوير الآليات التي تتبعها حكومات الدول خاصة في المنطقة العربية.

وكان السيسي قد بحث مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو امس مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط بالإضافة إلى أزمة كوريا الشمالية.

وذكر بيان للرئاسة المصرية ان الجانبين تباحثا حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتشاور القائم بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية.

دعم كبير لخطاب

من جهته، أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ومدير حملة السفيرة مشيرة خطاب في انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) أن السفيرة خطاب هي المرشحة الوحيدة من ضمن المرشحين التي تحظى بتأييد قارة بأكملها، فيما لم يستبعد أن يكون التقرير الأخير الصادر عن المنظمة الحقوقية «هيومن رايتس ووتش» بخصوص مصر جزءا من حملة تستهدف المرشحة المصرية.

وقال ان السفيرة خطاب هي المرشحة الوحيدة من ضمن المرشحين التي تحظى بتأييد قارة كاملة لأنها مرشحة أفريقيا، فلا يوجد أحد مرشح من آسيا أو أميركا اللاتينية ولا أوروبا.

دفعة إفراج جديدة

الى ذلك، عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجانا، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 427/2017، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث انتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 118 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الافراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 93 نزيلا إفراجا شرطيا.

كتائب أنصار الشريعة

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ «كتائب أنصار الشريعة» إلى جلسة 25 الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها، حيث جاء قرار التأجيل نظرا لعدم حضور معظم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، على نحو يحول دون انعقاد الجلسة.