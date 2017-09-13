لقي 15 مصريا مصرعهم صباح امس في حادث سير بشع نجم عن اصطدام حافلة كانوا يستقلونها بسيارة نقل محملة بالطوب عند نفق سنور الصحراوي الشرقي في بني سويف.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن بني سويف إنه أثناء قدوم السيارة الميكروباص رقم (1738 ي.د) قادمة من أسيوط إلى القاهرة، اصطدمت من الخلف بسيارة نقل «مقطورة» رقم (4939 ي.ث.ج)، نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر ذلك عن مصرع 15 من ركاب الميكروباص وإصابة آخر بكسر في قاع الجمجمة.

وأعلن د.عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أسماء المتوفين في الحادث، مؤكدا أنهم جميعا من محافظتي المنيا وأسيوط.

من جانبه، قال د.خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف مجهزة، ونقل الجثث إلى مستشفيات بني سويف، مضيفا ان المصاب الوحيد يعاني من اشتباه في نزيف في المخ ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان نفس المكان الذي وقع به الحادث قد شهد حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية، ففي يناير الماضي وقع تصادم بين أوتوبيس سياحي يقل سودانيين بسيارة نقل أمام نفق سنور، أسفر عن مصرع سوداني وإصابة 19 آخرين، بينهم 3 مصريين و16 سودانيا.

وفي يناير 2016 وقع حادث سير بالمكان نفسه نتيجة تصادم أوتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وفي نوفمبر 2015 لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون عند المكان نفسه إثر اصطدام سيارتي ميكروباص.

وفي أكتوبر لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادث سير أمام نفق سنور، نتيجة للسرعة الزائدة 2014.