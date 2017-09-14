إعداد - ناهد إمام

ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% لتبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5%، كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة خلال 2016/2017 ارتفعت 24%، ليبلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتوسعات في الشركات القائمة نحو 17 ألفا و235 شركة.

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ارتفاع الاستثمار في أدوات الدين الحكومية: أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، ان حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفع إلى 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، مؤكدا أنه تلقى عرضا من بنوك استثمار لرفع قيمة السندات التي أصدرتها مصر بقيمة ملياري دولار، التي تستحق في نوفمبر المقبل إلى 5 مليارات دولار، كما اكد أنه تم تسديد نحو 3 مليارات دولار ديونا خارجية مستحقة على مصر خلال الفترة المالية.

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4 اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي: وقعت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو، اتفاقية لتمويل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ بـ 4.7 ملايين يورو، إلى جانب 3 مذكرات تفاهم تتضمن الاتفاق على توقيع 3 مشروعات مستقبلية لدعم مشروع مصرف كتشنر بتمويل قيمته 209 ملايين يورو، ومشروع تأهيل الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون في الفيوم بـ 172 مليون يورو، ومنحة الدعم الفنى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بغرب الإسكندرية بـ 400 ألف يورو.