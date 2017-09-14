جولة جديدة بالخرطوم لمفاوضات «سد النهضة»

شكري في لندن للمشاركة في الاجتماع السداسي بشأن ليبيا

القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نجاح قوات الجيش في إحباط عملية إرهابية بأحد التمركزات الأمنية والتي أسفرت عن تصفية 5 عناصر تكفيرية وإصابة 2 آخرين بسيناء.

وقال: ان القوات الأمنية نجحت فجر امس في إحباط عملية إرهابية استغلت فيها العناصر الإرهابية حالة الرؤية الضعيفة لوجود الضباب وقام أحد العناصر الإرهابية مرتديا حزاما ناسفا بمحاولة اقتحام أحد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة، مضيفا أنه نتيجة يقظة عناصر الارتكاز الأمني تم مقتل الإرهابي المرتدي الحزام الناسف والتعامل المباشر مع باقي العناصر التكفيرية التي كانت تستعد للاشتباك مع القوات الأمنية، ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 2 من العناصر الإرهابية وهروب باقي العناصر الإرهابية، فيما استشهد اثنان من جنود الجيش خلال العملية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية تصفية المتهم الأول في حادث البدرشين الإرهابي الذي وقع 14 يوليو الماضي، واستهدف القوة الأمنية المعينة بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مقتل 5 من رجال الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المعلومات توافرت بشأن اتخاذ المتورطين في الحادث وكرين كائنين بمنطقتي السادس من أكتوبر وفيصل بالهرم مكانا لاختبائهم، وتمت مداهمة الوكرين في يوليو الماضي ما أسفر عن مصرع 4 من تلك العناصر وضبط الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الحادث وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

وذكرت أنه تم تتبع باقي عناصر البؤرة المتورطة في ارتكاب الحادث وتحديد مكان اختباء المتهم الخامس والأخير والذي يعد المنفذ الرئيسي وهو الهارب عز عيد محمد مليجي، وشهرته «عز الأسود» بإحدى الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بالدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن المعلومات رصدت اتخاذه العديد من الوسائل التأمينية للتخفي للحيلولة دون رصده واستخدامه بطاقة رقم قومي خاصة بشخص آخر.

الرشوة الكبرى

من جهة أخرى، أسدلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار أسامة شاهين النقاب على قضية «الرشوة الكبرى» التي شغلت الرأي العام لأشهر بمعاقبة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لإدانته بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، كما أمرت المحكمة بتغريم اللبان مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه الى جانب إعفاء 3 متهمين آخرين (مدحت عبدالصبور مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وزوجته رباب أحمد عبدالخالق، والوسيط في تقديم الرشوة أحمد محمد شرف الدين) من العقوبة لاعترافهم بواقعة الرشوة في ضوء نص المادة 107 من قانون العقوبات.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق نظرا لوفاته منتحرا، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية من ورثته مع رفض التظلم المقدم منهم على قرار التحفظ على أموالهم.

هذا، وانطلقت في الخرطوم جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، حيث وصل وفد خبراء وفنيي قطاع الري في مصر إلى الخرطوم للمشاركة في الاجتماع رقم 15 للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي يعقد بمدينة «ستيت» السودانية ويستمر حتى 18 الجاري.

ويرأس الجانب المصري في الاجتماعات د.أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، والجانب السوداني د.سيف حمد، والجانب الإثيوبي د.جودين أصفاو، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسد النهضة في إثيوبيا، ومنها التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية التي ينفذها المكتب الاستشاري للسد، للوصول إلى اتفاق حول بعض النقاط.

سداسية ليبيا

في غضون ذلك، توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى لندن امس للمشاركة في الاجتماع الوزاري السداسي لمتابعة تطورات الأزمة الليبية والاطلاع على نتائج المشاورات التي قام بها المبعوث الأممي مع الأطراف الليبية المختلفة، واتصالاته الإقليمية والدولية، فضلا عن تنسيق الجهود والتحركات التي تقوم بها الأطراف الإقليمية والدولية بهدف إنهاء حالة الانقسام وتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا، حيث من المقرر أن يحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا والإمارات، فضلا عن مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة.