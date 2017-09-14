اعتقد انه أينما كان تخصصك الطبي عليك أن تقرأ وتدرس علم النفس.. هذا العلم هو احد العلوم الإنسانية التي تتيح للشخص أن يفهم وأن يدرس فن التعامل مع الآخرين.. قد تكون طبيبا ناجحا في تخصصك ولكنك لا تجيد التعامل مع النفس البشرية.. حاول أن تفهم الآخرين، دوافعهم، أحلامهم، طموحاتهم، والأكثر مخاوفهم.. هناك أسباب نفسية كثيرة لعوارض مرضية قد يحتار الأطباء في تفسير العارض العضوي لها إذا لم تكن لديهم خلفية عن دراسة النفس البشرية.

في حياتي العملية وفي تخصصي الجراحي تعرضت لبعض الحالات التي كانت تشكو من عوارض عضوية ومع إعطاء الوقت للمريض في الحديث والاستماع إليه توصلت الى ان ما يعانيه المريض هو عرض نفسي اكثر منه عرض عضوي، ولقد ساعدني في ذلك ما قرأته في علم النفس كهواية وثقافة وزاد من حصيلة تفهمي لبعض ما يعانيه مرضاي.. لذا فنصيحتي المتواضعة للأطباء في كل التخصصات حاولوا أن تقرأوا في علوم النفس البشرية.. حاولوا أن تخصصوا وقتا أطول لمرضاكم وان تنصتوا اليهم باهتمام اكثر، واعلم جيدا أن هذه مشكلة يعاني منها المرضى وهي ان الطبيب لم يعطهم وقتا كافيا للاستماع.. الإنصات فن ويجب أن يجيده الأطباء وأن يتعلموا فن المحادثات، وأن يعلم الطبيب متى ينصت ومتى يتحدث وكيف يقود المحادثة دون الخروج عن الإطار المهني.