5 عمليات جراحية دقيقة عن طريق الفيديو كونفرانس في ورشة عمل على هامش المؤتمر

11 محاضرة علمية قدمها مجموعة من كبار الأساتذة على مدى 6 جلسات

القاهرة - أحمد الشوني

في إطار جهوده لمتابعة أحدث المستجدات العالمية في مجال كشف وعلاج أمراض المسالك البولية، عقد قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمره الثامن عشر وسط مشاركة وحضور نخبة من الاستشاريين وأطباء المسالك البولية على مستوى العالم، وذلك تحت إشراف ورعاية رئيس جامعة المنوفية د. معوض الخولي، وعميد كلية الطب بالجامعة د. أحمد جمال الدين، وبرئاسة رئيس قسم المسالك د. سلطان محمد سلطان.



وفي تصريح خاص ل "الأنباء" قال رئيس المؤتمر د.سلطان د. محمد سلطان إن ورشة العمل التي أقيمت على هامش المؤتمر عرضت 5 عمليات جراحية دقيقة عبر الفيديو كونفرانس من داخل غرفة العمليات بالقسم، شملت جراحات عيوب خلقية بمجرى البول وحوض الكلى والخصية المعلقة وارتجاع خلقي بالبول لأطفال من عمر عام وحتى 10 سنوات.



وأضاف أن العمليات الجراحية التي بثت مباشرة عبر الكونفرانس خلال ورشة العمل أجراها كل من أستاذ واستشاري المسالك البولية بجامعة المنوفية د.محمد مرزوق عبدالمقصود واستشاري المسالك د.محمد الغرباوي ومشاركة من أستاذ جراحة مسالك الأطفال بجامعة الإسكندرية، ومدرس المسالك في جامعة طنطا د. صلاح نجلة.



وأشار إلى أن المؤتمر ناقش في يومه الثاني 11 محاضرات علمية تم تقديمها على مدى 6 جلسات علمية، تناولت جراحات الاحليل السفلي والتبول اللا إرادي وأورام الجهاز البولي وزراعة الكلى للأطفال وكذلك الخصية المعلقة.



هذا وقد شارك في المؤتمر أطباء من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحي، إضافة إلى ضيوفه من كبار الاستشاريين.