القاهرة - ناهد إمام

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعه الثالث بتشكيله الجديد، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د.سحر نصر، وبحضور، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منى زوبع.

وأكدت الوزيرة، أهمية العمل سريعا على تطوير المناطق الاستثمارية وتحسين جميع المرافق فيها لتكون مناسبة لجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تتحرك لإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في المحافظات مع وجود كل المرافق المناسبة لجذب المستثمرين للاستثمار في مختلف مناطق الجمهورية.

ووافق مجلس الإدارة، على انشاء منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 744 فدانا على الطريق الدائري بنطاق حي عتاقة، بمحافظة السويس، حيث تشمل المنطقة صناعات غذائية وورقية والكترونية ومواد البناء وخشبية ومناطق خدمات ومعارض، في ظل توافر الايدي العاملة المدربة، والعديد من الموارد الطبيعية في المحافظة مثل الحجر الجيري والفحم، وتغطية مياه الشرب والصرف الصحي لمعظم المحافظة، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على انشاء منطقتين استثماريتين متخصصين في مجال الإنتاج الداجني على مساحة 650 فدانا بمركز إسنا و500 فدان بطريق الرزيقات بمركز ارمنت بمحافظة الأقصر، في ظل ما تتميز به المحافظة من انتاج اللحوم البيضاء حيث يبلغ اجمالي انتاجها نحو 27.5 الف طن سنويا، ووجود مجزر واحد للدواجن بالمحافظة، واتساق المشروع مع أهداف إقامة المناطق الاستثمارية.