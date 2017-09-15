القاهرة ـ خديجة حمودة

بدأت فعاليات التدريب المصري ـ الروسي المشترك «حماة الصداقة 2» والذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الانزال الجوي الروسية، بمشاركة اكثر من 600 مقاتل لكلا البلدين لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة بالاسقاط الجوي بهدف استعادة السيطرة على اهداف حيوية وتطهيرها من العناصر الارهابية.

وتتضمن المراحل التمهيدية للتدريب (حماة الصداقة 2) تنظيم العديد من الأنشطة العملية والموضوعات والأهداف التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال مراحل التدريب، والتي تشمل التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للاسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي يستخدمها الجانبين في تنفيذ مختلف المهام، كما يتم تنفيذ عدد من القفزات التدريبية المشتركة لتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة بين الجانبين.