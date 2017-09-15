القاهرة - خديجة حمودة
تنفذ عناصر من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي التدريب الجوي المشترك «فيصل 11» والذي تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام.
يشارك في التدريب تشكيلات من احدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، ويتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التدريبية.
ويأتي التدريب المشترك «فيصل 11» امتدادا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية والمفاهيم القتالية بين القوات المشاركة ويعكس مستوى الكفاءة القتالية للقوات الجوية لكلا البلدين الشقيقين، كما يؤكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام بنحو يدعم ركائز العمل العربي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.