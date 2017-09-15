القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تعهد وزير التموين د.علي المصيلحي رسميا انه لن تكون هناك زيادة في الأسعار حتى شهر ديسمبر المقبل وقال في تصريحات له إن المجتمع المصرى أثبت أنه قادر على تحمل الظروف من خلال تحمل ارتفاع الأسعار في تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار الكهرباء وحالة الغلاء التي شهدتها الدولة، مشيرا الى أن توافر السلع في الاسواق يمنع الاحتكار ويمنع ارتفاع الأسعار بصورة عشوائية وأنه لم يكن سيتحسن الاقتصاد المصري إلا بتعويم الجنيه.

واعلن وزير التموين انه تم تنقية 55 مليون ونصف المليون بطاقة وهناك 19 مليون مستفيد لديهم أخطاء في البيانات، موضحا أن الهيئة القومية للبريد تلقت بيانات 30 مليون مستفيد لديهم أخطاء في بياناتهم وتم تعديلها، واضاف انه مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سيتم الانتهاء من تنقية كل البطاقات وسيكون كل المستفيدين بياناتهم سليمة وسيحصلون على الدعم

وأشار إلى أن هناك 2 مليون أسرة ضمن معاشات تكافل وكرامة منهم أسر لا تمتلك بطاقات تموينية وانه سيتم تنفيذ قرار استثنائي بإصدار البطاقات لمن يحصل على معاش تكافل وكرامة والأرامل ولمن دخله أقل من 1500 جنيه.

وأوضح أن سيتم توزيع الاستفادة من البطاقات التموينية على المستفيدين كما حدث مع الشرائح الكهربائية، بأن يصبح لكل دخل مستوى معين من الدعم.

وأكد المصيلحي انه لاعودة مطلقا لنظام التسعيرة الجبرية وقال إن الدولة تتحكم في أسعار السكر والأرز ولا تستطيع أن تتحكم في أسعار الزيت نظرا لإنتاج الارز والسكر محليا واستيراد 97% من حاجة الدولة من الزيت.