القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش نجاح وفد المنطقة الاقتصادية في مفاوضاته مع شركة «مرسيدس بنز» لعودتها للسوق المصرية، وذلك خلال حضور الوفد معرض فرانكفورت الدولي للسيارات ولقاء كبار مسؤولي الشركة.

وقال مميش انه اجتمع مع مسؤولي شركة مرسيدس واتفق الجانبان من حيث المبدأ على عودة الشركة للعمل بالأسواق المصرية، من خلال إنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد أن هذه الخطوة مهمة من قبل شركة «مرسيدس» لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية.