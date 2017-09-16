إعداد: مجدي عبدالرحمن

محمد أنور السادات يترشح للانتخابات الرئاسية: عقب إسقاط عضويته من مجلس النواب على خلفية اتهامه بتسريب معلومات إلى جهات أجنبية بهدف الإثارة والإساءة إلى البرلمان والدولة، أعلن النائب السابق المثير للجدل محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى في 2018، ليكون بذلك اول مرشح يفصح عن نفسه في الوقت الذي اعترف فيه بصعوبة المنافسة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال انه ليس الوحيد الذي سيعلن عزمه الترشح ولكن هناك عددا كبيرا من السياسيين يفكرون في الترشح لرئاسة الجمهورية، لكن المناخ العام يجعل العديد منهم يتراجع عن الفكرة، مشيدا بدور المجلس الأعلى للإعلام والبدء في سن القوانين التي تحد التشويه والإساءة.

>>>

استنفار شرطي للعام الدراسي الجامعي: أعلنت حالة الاستنفار القصوى بين قوات الشرطة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ اليوم السبت في جميع الجامعات الحكومية والخاصة لتأمين الجامعات ضد اي محاولة اختراق من الجماعات المتطرفة او العناصر الإرهابية وسط تأكيدات ببدء الدراسة الفعلية اعتبارا من اليوم الأول لتفويت الفرصة على الطلاب المتطرفين في حين انتشرت داخل الجامعات لافتات تحذر وتحظر ممارسة العمل السياسي أو الحزبي داخل أسوار الجامعات أو حمل الممنوعات أو محاولة التحرش.

>>>

المعاهد الأزهرية تقرر التظلم: أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية د.محمد ابوزيد الامير ان الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية لهذا العام الراغبين في التظلم من درجاتهم سيتقدمون بالطعون ويتعرفون على أوراقهم إلكترونيا من خلال معامل الحاسب الآلي بالمناطق التعليمية في القاهرة والأقاليم تيسيرا عليهم لإعفائهم من مشقة السفر إلى مقار لجنة النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية في القاهرة. وقال ان آخر فرصة لتقديم التظلمات 28 الجاري ولن يتم السماح للطلاب بالطعن في المادة الواحدة أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز الطعن في المواد الناجح فيها الطالب من الأعوام السابقة او المادة التي حصل فيها على الحد الأدنى للنجاح بالدور الثاني.

>>>

البحث عن زوجة متهم هربته من سيارة الشرطة: كلفت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المباحث بسرعة ضبط وإحضار 12 متهما هاربين من واقعة محاصرة 20 متهما لسيارة شرطة وإطلاق نيران تجاه قوة أمنية أسفرت عن تهريب متهم هارب من حكم بالسجن المؤبد بالصف، وكشفت التحقيقات أن المسؤول الأول عن عملية تهريب المتهم هي زوجته التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح آلي بحوزتها من مسافة بعيدة تجاه قوات الأمن في محاولة لتهريب زوجها.