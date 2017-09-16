بعد أزمة ريجيني.. هشام بدر سفيراً جديداً في إيطاليا

أعلن المتحدث العسكري العقيد، تامر الرفاعي إنه استمرار لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من قتل 3 إرهابيين شديدي الخطورة قبل استهدافهم أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وأضاف انه عثر بحوزة الإرهابيين القتلى على أحزمة ناسفة وعدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال.

سفيرنا بإيطاليا

من جهة أخرى، قررت مصر تعيين السفير هشام بدر سفيرا جديدا في إيطاليا بعد توتر ديبلوماسي بين البلدين استمر لمدة عام بسبب أزمة مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، والتي أدت لاستدعاء إيطاليا سفيرها في مصر للتشاور، حيث جاء القرار المصري بعد أيام من إعادة روما لسفيرها في القاهرة.

وصرح بدر، فور مغادرته إلى العاصمة الإيطالية لتولي مهام عمله الجديد، بأن إيطاليا شريك رئيسي وهام لمصر على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني والثقافي، وأن إيفاد سفيرين جديدين للبلدين يعكس رغبتهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات، مشيرا إلى ان العلاقات المصرية ـ الإيطالية تاريخية وراسخة.

وقال بدر إنه يتطلع لدفع جهود التنسيق الجاد بين الدولتين حول القضايا الإقليمية المختلفة، التي تفرض تحديات مشتركة على غرار الملف الليبي والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، مبرزا حرص إيطاليا على التنسيق مع مصر لتعزيز الأمن الإقليمي.

كما أضاف انه لن يدخر جهدا في سبيل تعزيز التقارب المصري ـ الإيطالي بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين المصري والإيطالي، لافتا إلى أن استعادة العلاقات لقوتها سيكون له مردود إيجابي على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال دعم التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري في السوق الأوروبية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، قد أعلن في 14 أغسطس الماضي أنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة، بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل ريجيني، حيث وصل السفير الإيطالي للقاهرة بالفعل الاسبوع الماضي وتسلم مهام عمله.

مجمع بتروكيماويات

إلى ذلك، قالت وزارة البترول إن مصر تخطط لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بالتعاون مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية.

وأضافت: «من المخطط الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية للمجمع بنهاية الربع الأول من 2018 ووضعه على خريطة الإنتاج عام 2021».

وذكرت ان المجمع، الذي يجري تطويره بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة اليابانية، سينتج حوالي 3.5 ملايين طن سنويا من المنتجات البترولية ونحو مليون طن من المنتجات البتروكيماوية مثل البولي بروبيلين ومشتقات الايثيلين.

وقال مسؤول في المصرية القابضة للبتروكيماويات إن الشركة اليابانية تتولى دراسة الجدوى للمشروع.

وأشار بيان الوزارة إلى أن جزءا من إنتاج المجمع سيخصص لتغطية احتياجات السوق المحلية في حين سيتم تصدير الباقي للأسواق العالمية.

وتقول الحكومة إن المنطقة الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 460 كيلومترا مربعا حول قناة السويس ستستخدم في تطوير مركز دولي للصناعات والخدمات اللوجستية لجذب استثمارات أجنبية.