القاهرة ـ ناهد إمام

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر بعدد من ممثلي الشركات والبنوك الأميركية المستثمرة في مصر.

حضر اللقاء ممثلون عن شركات «جنرال الكتريك» و«ابفي» للأدوية، و«جونسون» و«كارجيل» و«ميرك اند كو» و«إكسون موبيل» و«كلوقز» للاغذية وبنك جي بي مورجان ومستر كارد، حسب بيان للوزارة.

وذكر بيان لوزارة الاستثمار ان الوزيرة أجرت حوارا بين الوزيرة وممثلي الشركات الأميركية الذين اوضحوا رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المدير الاقليمي للعلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «ابفى» الأميركية للأدوية نيبال دهب أن شركتها تعمل في مصر منذ 50 عاما ولديها اعمال بقيمة 100 مليون دولار، في حين ذكر المدير الاقليمي لشركة كارجيل الأميركية في مصر ميلفين مينك أن استثمارات شركته في مصر وصلت إلى 200 مليون دولار ويعتزمون ضخ 150 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشادت مدير العلاقات الحكومية بشركة «ميرك آند كو» الأميركية للأدوية نهى سليم بتحسن المناخ الاستثماري في مصر، معربة عن املها في تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع الادوية، كما أشارت مديرة بنك جي بي مورجان في مصر وشمال افريقيا سها علي إلى أن البنك يعد رقم واحد في أميركا ويعمل في مصر منذ 40 عاما ولديه مكتب تمثيل بها.

اما مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر نهاد شلباية فذكرت أن الشركة لديها نحو 360 محطة وقود في مصر، ومصنعين لخلط الزيوت، كما أوضح مدير شركة «كلوقز مصر» الأميركية للاغذية أحمد البكاري أن الشركة لديها 5 مصانع في مصر و24 خط انتاج، وحجم العمل وصل إلى نحو مليار جنيه، ويعمل لديها 4000 عامل.