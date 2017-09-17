القاهرة- ناهد إمام

أعلن البنك المركزي أن ودائع البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 920 مليار جنيه خلال العام 2016 ـ 2017، حيث سجلت في نهاية شهر يونيو 2016 نحو 2.123 تريليون جنيه، مرتفعة بنحو 3.043 تريليونات جنيه في نهاية يونيو 2017.

وأشار تقرير حديث للبنك المركزي الى ارتفاع إجمالي ودائع المصريين بالبنوك بما فيها الودائع الحكومية لمستوى تاريخي جديد لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه، في نهاية يونيو، مقارنة بـ 2.9 تريليون جنيه بنهاية مايو.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر ان حجم المتعاملين مع البنوك والبريد وصل إلى 32% من المواطنين أي نحو 17 مليون، ممن لهم حق الانتخاب والذي يقدر بنحو 54 مليون مواطن، لافتا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك. وأكد ان القطاع المصرفي نجح في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفي تلقي ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه.