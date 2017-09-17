القاهرة ـ خديجة حمودة

عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره البريطاني بوريس جونسون على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السداسي بشأن ليبيا، والذي عقد في لندن، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها مستقبلا، لا سيما العلاقات الاقتصادية على ضوء الزيارة المرتقبة للمبعوث التجاري البريطاني إلى القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي يأمل الجانب المصري أن تكون بداية لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأيضا الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

كما عبر شكري عن ترحيب مصر بقرار رفع الحظر عن اصطحاب الركاب المغادرين لمطار القاهرة المتوجهين إلى المملكة المتحدة لبعض الأجهزة الإلكترونية، والإعراب في هذا الصدد عن التطلع إلى رفع الحظر البريطاني عن الطيران إلى مدينة شرم الشيخ في القريب العاجل.