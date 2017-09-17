القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تكشفت مفاجآت جديدة في قضية نائبة محافظ الإسكندرية السابق سعاد الخولي التي تم تجديد حبسها احتياطيا للمرة الثالثة هي و5 اخرين بعد انضمام متهم جديد لقرار الحبس الثاني، فما زال هناك العديد من الشرائط المسجلة للمتهمة لم يتم تفريغها بعد بواسطة الرقابة الإدارية مما سيسفر عن ضم المزيد من المتهمين الجدد خلال أيام وفتح أبواب جديدة للتحقيق.

وقد تغير مسار التحقيق بعد أن اعترف جميع المتهمين ضد الخولي بالحصول على رشاوى عينيه مثل إقامة أسرتها في منتجع سياحي لرجل أعمال مما ترتب على رشوتها موقف قانوني جديد من تربح وإقامة مبان مخالفة وتقنين أراض بوضع اليد تصل قيمتها لملايين الجنيهات، ومنح احد المقاولين رصفا بالأمر المباشر، وقد تم تحويل ملف جميع المتهمين إلى جهاز الكسب غير المشروع للبحث والتحري.

هذا وقد تم ضم حارس ومدير استراحة سعاد الخولي إلى القضية بعد إخلاء سبيله حيث أعيد القبض عليه بعد أن تكشف دوره في استلام الهدايا والأموال والذهب وكل ما كان يرسل إلى سعاد الخولي وان رجال الأعمال كانوا يتواصلون معه لعملية الاستلام والتسلم.

إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن رشاوى الخولي وصلت إلى المواد الغذائية حيث استولت على 290 جوال سكر و250 جوال ارز من احد رجال الأعمال وباعتها لأحد تجار الجملة في القاهرة، كما ثبت قيامها باصطحاب سيارة نصف نقل تابعة لمحافظة الإسكندرية أسبوعيا إلى القاهرة محملة باللحوم والخضروات والفاكهة من أصحاب المصانع وأعضاء الغرفة التجارية وتوزيعها على الأقارب والأحباب وبيع الباقي وقيامها أسبوعيا بأعمال تصفيف الشعر والتجميل في منتجع خاص بأحد رجال الأعمال مجانا في منطقة سموحة.