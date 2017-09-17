يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيعرض خلالها رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، كما سيشارك في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحافي إن زيارة الرئيس السيسي إلى نيويورك ستشهد أيضا نشاطا مكثفا على المستوى الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأميركي.

من جهة اخرى، منح الرئيس السيسي امس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة، كما أعرب عن خالص التقدير للمستشارة لتفانيها في إعلاء كلمة الحق وتطبيق القانون وحماية مصالح المجتمع، مشيرا إلى ما قدمته من جهود مخلصة خلال سنوات خدمتها والتي تميزت بالعطاء والإخلاص.

وعقب ذلك، شهد الرئيس أداء حلف اليمين للمستشارة فريال حميد قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية، ثم عقد معها اجتماعا أعرب خلاله عن سعادته بتولي السيدات مناصب قيادية بالدولة، مؤكدا تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات للنهوض بالدولة، ومشاركتها الفاعلة في معركة مصر وشعبها لتحقيق التنمية والازدهار.