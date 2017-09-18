تأجيل محاكمة 48 إخوانياً لاتهامهم بقتل الصحافية ميادة أشرف وآخرين إلى اليوم

عواصم - خديجة حمودة ووكالات

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة نيويورك مساء امس، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي السيسي بيان مصر أمام الجمعية العامة مساء غد الثلاثاء ويستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

كما يشارك الرئيس في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام القمة، الذي يتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت مصر في 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، كما يتضمن البيان موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، سعيا للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام.

ويشارك الرئيس أيضا في الاجتماع الخاص بالوضع في ليبيا الذي تنظمه الأمم المتحدة سعيا لدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك.

وتشهد زيارة الرئيس السيسي لنيويورك نشاطا مكثفا على المستوى الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأميركي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأميركية وصناديق الاستثمار وبيوت المال في إطار غرفة التجارة الأميركية، فضلا عن أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، حيث سيستعرض الرئيس الجهود والإنجازات التي تحققها مصر على الصعيد التنموي، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، فضلا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمجتمع الأعمال الأميركي المشاركة فيها.

وفي الوقت نفسه، تجمع عد كبير من أبناء الجالية المصرية أمام مقر إقامة الرئيس السيسي في نيويورك حاملين الأعلام المصرية واللافتات التي تدل على الترحيب والتأييد للسيسي.

هذا، وقد احتشد عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك أمام مقر إقامة الرئيس السيسي، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي ولافتات تعبر عن تأييدهم لجهوده في تنمية مصر ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشادوا في تصريحات لهم بجهود الرئيس السيسي المخلصة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والمساواة بين أبناء مصر جميعا، مؤكدين تأييدهم لبرنامجه الطموح في الإصلاح الاقتصادي الذي يعمل على جذب الاستثمارات وإقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية عملاقة وبناء العديد من المدن الجديدة في العديد من محافظات مصر، وهو الأمر الذي سيضع مصر في مكانتها التي تستحقها على الساحة الاقتصادية العالمية.

سندات بالدولار واليورو

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع في وزارة المالية المصرية امس إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين 4 و8 مليارات دولار في 2018، الى جانب طلب الحصول على موافقة طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017.

وقال المصدر: «طرح السندات باليورو هدفه تنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في الإصدارات المصرية».وتوقع محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس أن يكون جزء من السندات المستهدفة «لتغطية عجز الموازنة والجزء الآخر لسداد ديون مستحقة على مصر خلال الفترة المقبلة، مبينا ان وزارة المالية تفضل إصدار السندات الدولية لانخفاض تكلفتها عن الاستدانة المحلية».

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات نشرت امس إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة 10 مليارات دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

لجان العمليات النوعية

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة 48 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة اليوم، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف التي وقعت بمنطقة «عين شمس» والتي أسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري جورج، حيث قرر المستشار شيرين فهمي في مستهل الجلسة بتواجد هيئة المحكمة في غرفة المداولة منذ الصباح الباكر طبقا لقرارات الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وانتظار المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين لعقد الجلسة.