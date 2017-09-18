القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة داخل وزارة الإسكان، انه تقرر تأجيل طرح الوحدات السكنية (شقق وتوين هاوس وفيلات) بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وهي الوحدات التي كان من المقرر طرحها خلال الشهر الجاري، حيث لم يتم الانتهاء من تسعير الوحدات وشروط الإعلان عنها.

وأكدت المصادر أن السعر المبدئي للمتر يتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه، في حين أن المساحات تتنوع بين 110 و180 مترا مربعا للشقق، وتتراوح بين 200 و500 متر مربع للفيلات والتوين هاوس.

يذكر أن الحي السكني الأول بالمشروع يتكون من 25 ألف وحدة سكنية من بينها نحو 1000 وحدة «فيلات وتوين هاوس» وتصل التكلفة الاستثمارية للحى إلى نحو 8 مليارات جنيه تقريبا.