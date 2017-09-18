ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي أجنبي الجنسية، تخصص في سرقة رواد البنوك بأسلوب «التتبع». وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، قد تلقوا بلاغا من المدعو «فهد عمر حسين بشموس» (62 سنة - عربي الجنسية) صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بأنه عقب قيامه بسحب 420 ألف جنيه من البنك العربي الأفريقي الكائن بشارع عبدالرازق السنهوري بدائرة القسم، وتوجهه للمنطقة العاشرة لزيارة أحد أقاربه، وترك المبلغ المالي داخل السيارة (رقم 205799 ملاكي الإسكندرية)، اكتشف عقب عودته كسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة المبلغ المالي المشار إليه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل البلاغ، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «المعز ح.س» (42 سنة - أجنبي الجنسية)، ومقيم بالهرم بالجيزة، و«ياسر ع.ا» (52 سنة - أجنبي الجنسية) مقيم بإمبابة بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبحوزة الأول السيارة رقم «هـ س ق 427»، مستأجرة من أحد معارض تأجير السيارات الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وجواز سفر باسم «عمار بشير عبدالله الشيخ»، والذي استخدمه المتهم في الدخول للبلاد «مزور»، وآخر باسم «عثمان علي عبدالله عبدالقادر جميل»، والذي استخدمه لاستئجار السيارة المضبوطة، و5 آلاف و150 جنيها، بالإضافة إلى هاتفين محمولين وبوجيهي سيارات يستخدمهما في كسر زجاج السيارات.

كما ضبط بحوزة المتهم الثاني، 47 ألفا و500 جنيه، وهاتفان محمولان، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين عقب صرفهم مبالغ مالية من البنوك بأسلوب «التتبع».

وباستدعاء المجني عليهم، اتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.