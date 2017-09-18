القاهرة ـ ناهد إمام

اختارت مؤسسة بيل وميليندا مصر كمرشحة للحصول على الدعم المخصص للمبادرة العالمية للشمول المالي، وذلك نظرا لارتفاع مستوى التزام القطاعين السياسي والخاص بتمويل الشمول المالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع مستشار أول بمؤسسة بيل وميليندا جيتس كريستوفر كلابيا، حيث ناقش الجانبان، تنفيذ المبادرة العالمية للشمول المالي في مصر، والتي تعد جهودا مشتركة بين مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومجموعة البنك الدولي ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والاتحاد الدولي للاتصالات، ولارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية (بمن فيهم النساء) والذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية، هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء إصلاحات لتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيات الرقمية لتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية.

من جهة اخرى، شهدت نصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة «اس اي سي سي القابضة المحدودة» السنغافورية، في مجال تطوير وتنمية وإدارة وتسويق المناطق الاستثمارية، من خلال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بما يسهم في توفير فرص عمل والمذكرة من نتائج زيارتها الأخيرة إلى سنغافورة.