قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، إدراج 215 متهما ينتمون لجـــماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ووفقا لقرار المحكمة، الذي نشرته الجريدة الرسمية امس، فإنه ثبت بتقارير الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية وفحـــص المضــبوطات، ومعاينة إدارة المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، ارتكاب المتهمين أفعالا إرهابية بشعة ومؤثمة، فضلا عن أنهم ينتمون لتنظيم الإخوان الذي يعتبر من الكيانات الإرهابية وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.