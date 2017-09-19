القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية تقديم الإدارة تيسيرات كبيرة للمصريين المقيمين بالخارج ممن يستحقون الإعفاء المؤقت والنهائي طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، مضيفا ان المصري المقيم في الخارج عليه إرسال المستندات المؤيدة لحقه في الإعفاء أو الاستثناء مرفقة بكشف عائلة محرر على النموذج «1 جند» معتمد من القنصلية إلى إدارة التجنيد والتعبئة لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية وإرسالها إلى القنصلية وتسليمها إليهم بدون اي مقابل مادي.

وأشار الى انه تيسيرا على الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، فقد تم تيسير إجراءات تأجيل التجنيد لهم والذين تم وضعهم تحت الإشراف العلمي للإدارة العامة للبعثات وذلك بالتقرير بتأجيل تجنيدهم من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة للتيسير عليهم وتوفيرا للجهد والنفقات بدلا من انتقالهم لمسافات بعيدة بمناطق التجنيد المختلفة، مضيفا انه يحق للمواطن استخراج تصاريح وأذون سفر من أي منطقة تجنيد متواجد أو مقيم في نطاقها تيسيرا عليه لعدم تحمل الجهد ومشقة السفر إلى منطقة التجنيد التابع لها.

ووصف ادارة التجنيد بأنها من أقدم الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ومهمتها تنفيذ خطة التجنيد والتطوع واختيار أفضل العناصر من القوى البشرية «‬مجندين متطوعين».

وأوضح أن الإدارة منوطة بالعديد من المهام منها تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يخص التجنيد والتطوع وتنفيذ خطة التعبئة ونشر الوعي التجنيدي والتطوعي بين المواطنين طبقا لخطة إعلامية متكاملة وبصفة دورية وحل المشكلات التجنيدية لجميع المواطنين سواء داخل مصر أو خارجها وإصدار قرارات الإعفاء والتأجيل والاستثناء واستخراج شهادات المعاملة التجنيدية لهم والمتابعة المستمرة مع مناطق التجنيد والتعبئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.