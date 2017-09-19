قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار شبيب الضمراني بمعاقبة 43 متهما من بينهم 22 متهما «حضوريا» و21 متهما «غيابيا» بالسجن المؤبــد لمـــدة 25 عاما لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب انتــهاء مـــدة عقـــوبتهم، وذلـــك لإدانتهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات التي وقــــعت في غضون شهر أغسطس 2013 في منطقة رمســيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية وراح ضحيتها 44 قتــيلا وأصـــيب فيها 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة، وشملت الأحكام الصادرة بالســجن المؤبـــد القياديين بجماعة الإخوان الهاربين أحمد المغير، وعبدالرحمن عز.