قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جـــماعة الإخــــوان، يتـــصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيــرت الشاطر، إلى جلسة 30 أكتوبر المقـــبل، وذلـــك في قضـــية اتــــهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013.

حيث جاء قرار التأجيل في ضوء عدم حضور المتهم محمد مهدي عاكف من محبسه، نظرا لسوء حالته الصحية وبعد ان قدم ممثل النيابة العامة تقريرا طبيا يفيد بتدهور الحالة الصحية للمتهم محمد مهدي عاكف وإصابته بعدد من الأمراض من بينها ورم سرطاني، على نحو حال دون حضوره الجلسة.

بدوره طالب دفاع المتهم محمد مهدي عاكف بإخلاء سبيله بأي ضمان أو تدابير احترازية ترتئي هيئة المحكمة استصدارها.