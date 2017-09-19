قضت محكمة الجنايات امس ببراءة الشاب «المصري - الايرلندي» ابراهيم حلاوة بعد 4 سنوات امضاها في السجن لاتهامه بالمشاركة في اشتباكات مع الشرطة في أغسطس 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وبرأت المحكمة من قبل 3 شقيقات لحلاوة متهمات في القضية نفسها حيث تم اطلاق سراحهن على ذمة القضية في نوفمبر 2013 وغادرن مصر الى ايرلندا.

وقال رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار في بيان انه يرحب ترحيبا حارا بهذه النهاية لهذه القضية التي طال أمدها.

وتابع: «الآن وقد تمت تبرئة ابراهيم من كل الاتهامات فإنني امل ان يتم اطلاق سراحه بأسرع وقت ممكن حتى يعود الى بيته وأسرته»، مشيرا الى ان الحكومة «ستسهل عودته في اقرب فرصة».