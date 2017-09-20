القاهرة - مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن حركة حماس الفلسطينية بدأت لأول مرة تتجاوب مع المطالب المصرية، حيث قامت بإغلاق أكبر نفقين بين مصر وغزة كما سلمت العديد من العناصر الإرهابية إلى السلطات المصرية إضافة إلى إعادة السيارات المصرية التي تمت سرقتها في فترة ثورة يناير وفى مقدمتها سيارات الشرطة والعديد من السيارات الأخرى.

ونفت دوائر سياسية مصرية بصورة قاطعة وجود أي مكتب لحماس في القاهرة أو أي مكان آخر من أرض مصر في الوقت الذي كشفت فيه عن تقديم حماس طلبات بذلك إلا أن جميع طلباتها قوبلت بالرفض النهائي.