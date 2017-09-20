القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي د. سحر نصر أن المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار ـ أحد أجهزة مجموعة البنك الدولي، وافق خلال اجتماعه في العاصمة الأميركية «واشنطن» على تقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة في أضخم مشروع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، والذي سيقام بمحافظة أسوان.

وتشارك في المشروع كذلك مؤسسة التمويل الدولية ـ التابعة للبنك الدولي ـ والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى ملياري دولار، وتقوم بمقتضاه ست مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميغاوات.