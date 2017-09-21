القاهرة ـ هالة عمران

شدد رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل خلال لقائه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الاهتمام بملف التعليم والبحث العلمي وسبل الارتقاء به باعتباره يمثل إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق تنمية ونهضة شاملة في مختلف القطاعات.

وحول تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق لدعم الشباب المبتكرين والموهوبين علميا، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق، تمهيدا لاستصداره قريبا، حيث سيسهم ذلك في دعم وتبني مختلف الأبحاث والأفكار التي يقوم الشباب المبتكرون في الجامعات.