القاهرة - ناهد إمام

يشارك وفد رفيع المستوى من الكويت ضمن 20 دولة عربية وأفريقية في فعاليات مؤتمر نحو تنمية مستدامة «النداء العربي الأفريقي.. تكتلات اقتصادية وتعاون دولي»، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ونقابة المستثمرين الصناعيين وبرعاية جامعة الدول العربية ومحافظ البحر الأحمر وبدعم من الخارجية المصرية في 2 اكتوبر بالغردقة.

وصرحت رئيس الاتحاد د.هدى يسى في مؤتمر صحافي بأن المؤتمر سيشهد الإعلان عن 9 مشروعات استثمارية جديدة في عدد من الدول العربية والأفريقية في مجال الصناعات الغذائية والمعدنية والترفيهية والصحية.

بدوره، قال وزير مفوض ورئيس المكتب التجاري التابع للسفارة المصرية بالكويت المستشار مدحت عادل في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن المكتب التجاري يقوم بالترويج لمنتجات 18 شركة ومصنعا من منتجات اتحاد المستثمرات العرب كالأثاث الخشبي والمعدني والمفروشات ومستلزمات الفنادق كما يقوم الاتحاد بدعم فكرة المكتب في إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بمقر المكتب التجاري بالكويت.

من جهة اخرى، قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم التهنئة إلى مستشارة الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأميركية، وإحدى المشاركات ‏بمؤتمر ‏مصر تستطيع بالتاء المربوطة ليلى بنس لحصولها على المرتبة 34 ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مالية مؤثرة في ‏الولايات ‏المتحدة من مستشاري الثروة ‏المستقلين.‎