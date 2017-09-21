استمرت فعاليات التدريب المصري - الروسي المشترك «حماة الصداقة 2» بمدينة نوفورسيسك بجمهورية روسيا الاتحادية.

وشهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب «حماة الصداقة 2» حيث تضمنت تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والعملية والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات التي يتم استخدامها بواسطة القوات الخاصة، وتنفيذ العديد من الرمايات، وكذا تنفيذ عدد من القفزات التدريبية من الطائرات اليوشن لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

اعقبها بدء مراسم التدريب المشترك «حماة الصداقة2» حيث اصطفت القوات المشاركة من الجانبين ورفع العلمين المصري والروسي بمنطقة التدريب وعزفت الموسيقى السلام الوطني لكلا البلدين، وتم تكريم المظليين المصريين ومنحهم شعار القفز الروسي.