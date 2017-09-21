التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بقوة العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق السياسي المتميز بين البلدين في وقت يحتفلان فيه هذا العام بمرور 111 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما.

كما أشاد الرئيس بمواقف رومانيا الإيجابية تجاه مصر، معربا عن تطلعه إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة في بوخارست في يوليو الماضي، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الروماني أشاد من جانبه بما حققته مصر من تقدم على صعيد الاستقرار والتنمية، مشيدا بدورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب، معربا عن حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أشاد الرئيس الروماني بتميز العلاقات بين مصر ورومانيا، معربا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر على كل الأصعدة، لاسيما في ضوء الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدى البلدين.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثا حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث استعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية تجاه تطورات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر لتسويتها.

وأكد الرئيس أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة أراضي هذه الدول، ويدعم مؤسساتها الوطنية، وينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها.