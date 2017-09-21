اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه رئيس البرازيل ميشل تامر اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل، مشيدا بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي.

كما اعرب عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة.

بدوره، أشاد الرئيس البرازيلي بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد تدعيم الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن تقديره لما يجمع بين البلدين من علاقات قوية، مؤكدا أهمية الدفع قدما بالتعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

ورحب بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، منوها إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون في هذين المجالين، كما وجه الدعوة للسيسي لزيارة البرازيل، وهو ما رحب به الرئيس معربا عن تطلعه لاتمامها خلال الفترة المقبلة.