التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحافي، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، مشيدا بمواقف قبرص الداعمة لمصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ورحب السيسي بالتعاون القائم بين الجانبين في شتى المجالات، وخاصة في مجال الطاقة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تكثيف التعاون بين البلدين، سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما أكد الرئيس ضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجا يحتذى للتعاون بين دول البحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس قبرص أكد من جانبه خصوصية العلاقات المصرية ـ القبرصية وما تتميز به من قوة، مرحبا بما شهده التعاون الثنائي من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية، فضلا عن الخطوات الملموسة التي تحققت في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وقد أعرب الرئيس القبرصي في هذا الإطار عن تطلعه لاستضافة بلاده للقمة الثلاثية القادمة في شهر نوفمبر المقبل.

كما أشاد الرئيس القبرصي بدعم مصر للقضية القبرصية وفقا لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا وقوف بلاده مع مصر ودعمها لها في مختلف المحافل والمنظمات الدولية.

وذكر السفير علاء يوسف ان الرئيسين ناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وسبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات التي يمر بها الشرق الأوسط.