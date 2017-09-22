كشف وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل أن الاستثمارات المبدئية التي ستضخها شركة «سنغافورة القابضة» في مشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، تصل إلى مليار دولار، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع سيتم تحديد حجم الاستثمارات في هذه المدينة المتكاملة.

وقال «قابيل»، بحسب «اليوم السابع»، إن المدينة الجديدة المزمع إنشاؤها لن تكون مدينة تقليدية، ولكن ستكون مدينة متكاملة بها سكن للعاملين ومدارس ومستشفيات، متابعا: «كثير من الشركات جلست معنا للتفاوض حول هذه المدينة، فالفكرة نفسها إنشاء مدينة صناعية متكاملة، وليس منطقة صناعية فقط على غرار المناطق الكثيرة الموجودة لدينا».

وبشأن الصناعات التي ستشتمل عليها المدينة، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك فارقا كبيرا بين المنطقة الصناعية العادية والمدينة الصناعية المتكاملة، وأنه سيجرى تحديد عدة أنشطة أو قطاعات للمدينة يستهدف الاستثمار بها، وستوفر المدينة آلافا من فرص العمل الجديدة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الصناعة، فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سنغافورة القابضة في وقت سابق بشأن إنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم على أحدث طراز عالمي لجذب الشركات الاستثمارية الدولية للاستثمار في مصر، وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة، لتلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء الفيوم ومحافظات جنوب الوادي.