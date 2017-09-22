القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزير البترول م.طارق الملا ان قطاع البترول رغم التحديات التي واجهته نجح في توفير كل احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المالي 2016/2017 بكميات بلغت حوالي 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تكرير حوالي 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 122.4 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلى، موضحا ان تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 204.3 مليارات جنيه في مقابل 81.9 مليار جنيه إيرادات لبيعها في السوق المحلى بالأسعار المدعمة.

ورأس وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي 2016/2017، بحضور م.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ود.عمرو الجارحي وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.