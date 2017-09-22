القاهرة - ناهد إمام

للمرة الأولى وبهدف تعريف المصريين بإمكانيات الهند السياحية، تطلق سفارة الهند بالقاهرة، يوم الأحد المقبل 24 الجاري بالتعاون مع مكتب السياحة الهندي في دبي، حملة إعلانية مدتها شهر واحد بعنوان «هند العجائب» على أوتوبيسات النقل العام بالقاهرة لإبراز المعالم السياحية المتعددة والمتنوعة في الهند.

وقال سانجاي باتاتشاريا، سفير الهند بالقاهرة الذي يشارك في إطلاق الحملة: تقدم الهند مجموعة من الخيارات الرائعة للمسافرين المصريين الراغبين في قضاء عطلتهم.

ودعا السفير، المزيد والمزيد من السائحين المصريين لزيارة الهند، كما دعم زيادة أعداد السائحين الهنود إلى مصر. وقام 12 أوتوبيسا من أوتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة في إطار الحملة بعرض مجموعة متنوعة من المقاصد السياحية في الهند لإبراز المعالم المختلفة مثل الثقافة والمهرجانات والآثار والمناظر الطبيعية والحياة البرية والسكان والمأكولات الهندية، حيث يبرز كل أوتوبيس اثنين من المعالم السياحية للهند، وتضم الحملة 5 مسارات للأوتوبيس في شرق ووسط وشمال وجنوب القاهرة، بالإضافة إلى الجيزة.