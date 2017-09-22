القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، أن عددا من أجهزة المدن الجديدة بدأت في تسليم الوحدات السكنية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، للفائزين بها، حيث تم حتى الآن تسليم 173 وحدة بمدن: دمياط الجديدة، وبدر والعاشر من رمضان، والعبور.

وقال الوزير: تم تسليم 120 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة، و20 وحدة سكنية بمدينة بدر، و19 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، و14 وحدة بمدينة العبور، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحاجزين مازالوا يستكملون أوراقهم ببنك التعمير والإسكان ووحداتهم جاهزة للتسليم.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع لتسليم وزارة الإسكان مجموعة من العمارات بكل مدينة من المرحلة الأولى للمشروع شهريا، ثم يتولى بنك التعمير والإسكان إخطار الحاجزين للحضور إلى البنك وإنهاء إجراءات التسليم، التي تتم في موقع المشروع، موضحا أن الهيئة الهندسية ضاعفت نسب التنفيذ في الفترة الأخيرة، للعمل على سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، وسيبدأ التسليم في باقي المدن تباعا.