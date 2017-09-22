القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أطلق بنك ناصر الاجتماعي برنامجا لتمويل المصروفات المدرسية بالتزامن مع استقبال العام الدراسي 2017/2018. وأعلنت مروة كامل، رئيسة قسم إدارة الاستثمار لدى بنك ناصر الاجتماعي أنه لا يوجد حد أقصى لدخل الشخص الذي يرغب في الاستفادة من برنامج التمويل، لافتة إلى أن حجم الدخل الشهري يحدد حجم التمويل المتاح للشخص.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة للاستفادة من برنامج تمويل المصروفات المدرسية لأصحاب المرتبات الحكومية هي: طلب الحصول على التمويل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية للعميل وخطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات.

أما لأصحاب المعاشات وورثتهم فيتطلب تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات وبيان بقيمة المعاش أو حصة الوريث من المعاش اما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة فعليه ان يقدم طلب الحصول على التمويل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية للعميل وعدد 2 ضامن وإيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل وعدد 2 ضامن وخطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات.

وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة (كشف حساب عن آخر 6 أشهر/ مستخرج من السجل التجاري).

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص (مفردات مرتب العميل وعدد ضامن موظف حكومة).