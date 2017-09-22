قال المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، إن د. محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة اعتمد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2017 للقبول بكليات جامعة الأزهر.

وأوضح المركز أن إجمالي عدد المتقدمين للتنسيق بلغ 84541 طالبا، وأنه يمكن للذين تخلفوا عن التقديم البالغ عددهم 10339 طالبا تسجيل رغباتهم إلكترونيا مع فتح باب التحويلات الذي ستعلن عنه الجامعة خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

وأشار المركز إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94% ولطب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 بنسبة 93% ولصيدلة القاهرة 601 بنسبة 92.46 ولصيدلة أسيوط 591.5 بنسبة 91% ولهندسة بنين القاهرة وقنا 572 بنسبة 88%.

وأضاف بيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620.5 بنسبة 95.46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95.8% ولصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 بنسبة 94% ولهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91.38% ولتمريض بنات القاهرة 586 بنسبة 90.15%.